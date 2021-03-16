Минсельхоз может отказаться от регулирования зернового рынка при нормализации ситуации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России готов отказаться от регулирования зернового рынка, как только ситуация на нем стабилизируется. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Как только ситуация стабилизируется, мы готовы рассмотреть другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе исключая какое-либо вмешательство", - сказал министр.

Он отметил, что экспортные пошлины на зерно были введены в связи с тем, что очень сильно выросли цены на мировом рынке. По словам министра, это сделано для того, чтобы скорректировать цены на внутреннем рынке, чтобы россияне имели возможность покупать продукты питания по приемлемым ценам. "Пока мы вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш объем зерна", - отметил Патрушев.

О пошлинах

Экспортная пошлина на пшеницу начала действовать в России с 15 февраля 2021 года, в период с 15 февраля по 1 марта она составляла €25 за тонну. С 1 марта пошлина была повышена до €50 за тонну. Следующий этап - введение с 15 марта вывозных пошлин на кукурузу в размере €25 евро и на ячмень в размере €10 за тонну.

При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Срок ее действия не ограничен.