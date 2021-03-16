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Акции ТМК выросли более чем на 5% на новостях о покупке ЧТПЗ

В пике они достигали отметки в 98 рублей за бумагу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе торгов на Московской бирже прибавили 5,04% к уровню закрытия предыдущей сессии и в пике достигали отметки в 98 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:02 мск.

К 10:29 мск ценные бумаги компании замедлили рост и торговались по 93,42 руб. за акцию (+0,13%).

Котировки ТМК выросли на новостях о завершении приобретения компанией 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова. Компания выставит оферту по покупке оставшихся акций ЧТПЗ ее миноритариям.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.

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