Власти Чукотки намерены в 2021 году привлечь 10 новых резидентов ТОР

ТАСС, 16 марта. Власти Чукотского АО планируют в 2021 году привлечь порядка 10 инвесторов из различных сфер экономики для дальнейшего получения ими статуса резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка", сообщил во вторник в ходе дальневосточного онлайн-форума "ProДФО" руководитель управляющей компании ТОР "Чукотка" Сергей Колядко.

"В 2020 году несмотря на ввод ограничений, связанных с коронавирусом, резидентами ТОР на полуострове стали семь инвесторов, планирующих реализацию проектов с суммой заявленных инвестиций более 300 млн рублей. С начала 2021 года уже два инвестора получили статус резидентов ТОР "Чукотка", это представители рыбоперерабатывающий отрасли. Всего в этом году планируется привлечь еще десять инвесторов в сферах добычи полезных ископаемых, складского хранения, транспорта и логистики, производства пищевых продуктов", - сказал Колядко.

Он добавил, что развитие ТОР в регионах со сложными климатическими и логистическими условиями, таких как Чукотка, позволяет реализовывать проекты в различных капиталоемких и не конкурентноспособных отраслях и влияет на увеличение линейки выпускаемой в регионе продукции. Всего, по данным управляющей компании ТОР "Чукотка", количество резидентов преференциальной зоны достигло 55. Резиденты готовы вложить в предприятия более 36 млрд рублей и создать почти 4 тыс. новых рабочих мест.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями. Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОР.