Агрегатор такси DiDi планирует запуститься еще в 20 российских городах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Китайский агрегатор такси DiDi планирует увеличить географию присутствия в России более чем в два раза, открыв регистрацию для водителей и таксопарков в 20 новых городах. Об этом говорится в сообщении компании.

Начиная с 16 марта, водители и таксопарки в Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе смогут подать заявку на регистрацию в сервисе DiDi через приложение, которое доступно в Google Play или на сайте (для таксопарков и для водителей). В ближайшие недели сервис станет доступен и для пользователей, отметили в компании.

Запуск DiDi в новых регионах проходит в рамках реализации стратегии развития бизнеса в России, согласно которой компания планирует охватить более 100 городов в 2021 году.

DiDi запустился в России 25 августа 2020 года. Первым городом, где появился сервис, стала Казань. С 24 ноября он заработал еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России: в Белгороде, Брянске, Владимире, Ижевске, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах.

С момента запуска сервиса в России более 2 млн пассажиров совершили 11 млн поездок с DiDi. На сегодняшний день к сервису в России подключены более 116 тыс. водителей из 4 тыс. таксопарков.