"Лукойл" предложил поменять параметры НДД для сверхвязкой нефти на два года раньше

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Лукойл" предложил Минэнерго и Минфину РФ ввести новую группу НДД (налог на добавленный доход - прим. ТАСС) для рентабельной добычи сверхвязкой нефти не с 2024 года, как это запланировано, а с 2022 года. В противном случае компания просит рассмотреть возможность инвестиционного вычета для своих проектов в Коми по аналогии с другими нефтяниками, сообщил вице-президент по экономике и планированию "Лукойла" Геннадий Федотов на круглом столе комитета Госдумы по энергетике.

Тема заседания касалась донастройки системы налогообложения для добычи сверхвязкой нефти. Осенью 2020 года Минфин лишил нефтяников льгот при разработке таких запасов, после чего "Лукойл" и "Татнефть" заявили, что их освоение стало убыточным. Позднее Минфин и Минэнерго договорились, что для сверхвязкой нефти будет создана отдельная группа в НДД с 2024 года.

"Если решение ввести этот параметр останется с 2024 года, то оставшиеся три года нам надо как-то прожить, в текущих ценах на углеводороды не хватает все равно денежного потока для того, чтобы делать новые и даже закончить старые инвестиции. Поэтому в случае введения НДД с 2024 года просим все-таки рассмотреть как временную меру для поддержания инвестиционной активности компании в Республике Коми введение инвестиционного вычета из НДПИ аналогично тому, как это было сделано для двух других компаний нашей отрасли", - сказал он.

Перед этим Федотов также предложил ввести новые параметры НДД не с 2024 года, а с 2022 года, "так как рыночная конъюнктура на мировых рынках уже лучше". "Возможно, стоит все-таки рассмотреть возможность законодательного введения с 2022 года этого режима НДД. Мы уже направили и в Минэнерго, и в Минфин все расчеты по этой группе НДД, готовы работать со всеми государственными органами власти по этому вопросу", - отметил Федотов.

По его словам, специфика разработки месторождений сверхвязкой нефти такова, что при консервации скважин возникает риск "необратимой потери части запасов, а также техногенные риски". "Также от поддержания уровня добычи на таких проектах зависит благосостояние и местного населения, а также поставщиков и подрядчиков", - добавил вице-президент "Лукойла".

"С другой стороны, ожидающееся снятие ограничений ОПЕК+ с 2022 года потребует быстрого вовлечения в разработку дополнительных запасов. И в этих условиях, конечно, месторождения высоковязкой нефти с уже имеющейся инфраструктурой это мощный инвестиционный полигон для наращивания добычи в достаточно сжатые сроки", - заключил он.

"Лукойл" разрабатывает Усинское месторождение высоковязкой нефти в Тимано-Печоре, а также сверхвязкой нефти Ярегское месторождение в Коми. Компания в 2020 году нарастила добычу сверхвязкой нефти на 6,2%, до 5,2 млн тонн.