В России появится единый реестр свалок и заброшенных объектов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ планирует создать реестр свалок, затонувших кораблей и заброшенных предприятий России для проведения "генеральной уборки" в стране. Для этого планируется направлять все денежные средств экологических платежей и штрафов, которые станут целевыми, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Нам нужна какая-то генеральная уборка. <...> Нужно не только ликвидировать 191 свалку в границах городов - как задача национального проекта к 2024 году, и 88 объектов накопленного вреда наиболее опасных, необходимо вообще разобраться со всеми этими площадками, промышленными предприятиями и кораблями. Нам нужен реестр таких объектов, реестр таких кораблей. Нужно будет приоритизировать объекты накопленного вреда на суше и объекты накопленного вреда на море", - сообщила она на пленарном заседании международного форума-выставки "Чистая страна" во вторник.

По словам Абрамченко, такая деятельность не может быть проведена силами регионов вследствие масштаба задачи. Поэтому правительство может направить на "генеральную уборку" все экологические платежи, поступающие в бюджет, сделав это направление целевым.

"Мы предложили сделать все экологические платежи, штрафы, плату за негативное воздействие на окружающую среду "окрашенными". "Окрашенными" в бюджете", - отметила она.

Вице-премьер сообщила также, что в рамках подготовки к "генеральной уборке" предстоит определить порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий. "Что мы будем иметь в конце? В конце мы будем иметь чистую страну, и наши дети будут жить в чистой стране", - подчеркнула Абрамченко.