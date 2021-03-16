Nokia может в ближайшие годы сократить 5-10 тыс. рабочих мест

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /ТАСС/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia может в следующие несколько лет сократить от 5 тыс. до 10 тыс. рабочих мест. Об этом компания сообщила во вторник.

"Результатом запланированной реструктуризации в течение 18-24 месяцев должна стать компания с числом сотрудников, составляющим 80-85 тыс. вместо 90 тыс. в настоящее время. Точное число будет зависеть от тенденций на рынке в следующие два года", - говорится в сообщении. Планы по сокращению связаны с намерением компании снизить расходы на €600 млн к концу 2023 года.

Ранее Nokia уже неоднократно сокращала персонал в Финляндии и за рубежом для поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.