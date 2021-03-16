Средства от штрафа "Норникеля" направят на экопроекты в Сибирском макрорегионе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полученная от "Норникеля" компенсация в размере 146,2 млрд рублей за разлив топлива в Норильске будет направлена на экологические проекты в Сибирском макрорегионе. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах международного форума "Чистая страна".

Вице-премьер напомнила, что президент РФ Владимир Путин поручил направить средства, полученные от "Норникеля", на экологические проекты. "В первую очередь - это Норильск. Вторая очередь - это Красноярский край. Поскольку это достаточно крупная сумма, конечно, невозможно ни в Норильске, ни в Красноярске такие средства направить на экологические проекты. Это будет макрорегион, в целом Сибирский регион", - сказала она.

Ранее в пресс-службе вице-премьера сообщили ТАСС, что правительство РФ в ближайшее время подготовит и представит предложения по использованию уплаченной "Норникелем" компенсации за разлив топлива в Норильске.

"Норникель" сообщал, что компания полностью оплатила 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. В "Норникеле" добавили, что большая часть средств, а именно 145,493 млрд рублей, была направлена в федеральный бюджет. Муниципальному образованию города Норильска на возмещение вреда почвам выплачено 684,9 млн рублей.