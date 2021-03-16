ФРГ планирует открыть в России бюро по вопросам производства водородного топлива

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Германия собирается открыть в Москве и Эр-Рияде бюро по вопросам производства и поставок водорода в качестве топлива. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Berlin Energy Transition Dialogue, посвященной проблемам перехода от традиционных к возобновляемым источникам энергии.

"Мы должны поддержать сегодняшних экспортеров ископаемых видов топлива, если хотим избежать политических потрясений", - сказал он. "В этой связи МИД расширит диалог с производителями традиционных энергоресурсов, такими как Россия и Саудовская Аравия, чтобы они могли своевременно скорректировать свои бизнес-модели. Учитывая это, мы работаем сейчас над созданием бюро по вопросам [производства и поставок] водорода, в том числе в Москве и Эр-Рияде", - сообщил Маас.

Глава МИД ФРГ также отметил, что "Германия в ближайшие годы инвестирует €2 млрд с целью стимулировать международный рынок водорода".