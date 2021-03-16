{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФРГ планирует открыть в России бюро по вопросам производства водородного топлива

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что Германия в ближайшие годы инвестирует €2 млрд с целью стимулировать международный рынок водорода

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Германия собирается открыть в Москве и Эр-Рияде бюро по вопросам производства и поставок водорода в качестве топлива. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Berlin Energy Transition Dialogue, посвященной проблемам перехода от традиционных к возобновляемым источникам энергии.

"Мы должны поддержать сегодняшних экспортеров ископаемых видов топлива, если хотим избежать политических потрясений", - сказал он. "В этой связи МИД расширит диалог с производителями традиционных энергоресурсов, такими как Россия и Саудовская Аравия, чтобы они могли своевременно скорректировать свои бизнес-модели. Учитывая это, мы работаем сейчас над созданием бюро по вопросам [производства и поставок] водорода, в том числе в Москве и Эр-Рияде", - сообщил Маас.

Глава МИД ФРГ также отметил, что "Германия в ближайшие годы инвестирует €2 млрд с целью стимулировать международный рынок водорода".

Теги
ГерманияРоссияМаас, Хайко
Россельхознадзор с 17 марта запрещает ввоз яблок из Брестской области
Это связано с попытками ввоза оттуда санкционной продукции
Читать полностью