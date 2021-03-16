Правительство работает над запретом неперерабатываемого пластика

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ занимается разработкой запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды. Об этом заявила во вторник заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна".

"Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства", - сказала Абрамченко.

Она подчеркнула, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов.

По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, запретить неперерабатываемые материалы было бы проще, если бы перед министерством промышленности и торговли не стояла задача наращивать производство товаров и создавать рабочие места.

"Для того, чтобы это не явилось шоком для промышленности, естественно, в этом отношении нужно задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов, в частности, упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки", - добавил Буцаев.

Он также подчеркнул, что без должного контроля такая система может не заработать. В этой связи нужна информационная система прослеживания товара, продукта и материала от момента его изготовления до переработки или захоронения.