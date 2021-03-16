Росфинмониторинг выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам

МОСКВА, 16 ТАСС. /ТАСС/. Росфинмониторинг в рамках совместной работы с Федеральным казначейством в 2020 году выявил 6 тыс. недобросовестных исполнителей по нацпроектам, заключивших контракты на 500 млрд рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"В прошедшем году совместно с Федеральным казначейством с учетом введенных единых индикаторов для проверки участников национальных проектов [механизм мониторинга бюджетных средств] позволил установить, что в зоне риска находятся порядка 6 тыс. организаций, заключивших более 20 тыс. государственных контрактов на общую сумму порядка 500 млрд рублей", - заявил он в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Также Чиханчин добавил, что благодаря материалам Федерального казначейства удалось снизить почти в пять раз количество подозрительных операций номинальных юридических лиц, а также сократить в три раза объем нелегального вывода средств за рубеж.

Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга сообщил, что на контроле у ведомства находятся порядка 2,5 трлн рублей бюджетных средств.