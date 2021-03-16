ВСК в 2020 году увеличила сборы страховых премий ДМС на 27,5%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Страховой дом ВСК" по итогам 2020 года нарастил сборы страховых премий ДМС (дополнительное медицинское страхование) на 27,5%, показав лучшую динамику среди крупнейших российских страховщиков, следует из сообщения компании и данных Банка России.

"Страховой дом ВСК" показала лучшую динамику роста портфеля ДМС среди ТОП-10 страховых компаний по итогам 2020 года, по данным ЦБ РФ. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 27,5%, на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%", - отмечается в сообщении компании и подтверждают данные регулятора.

По словам заместителя генерального директора по медицинскому страхованию "Страхового дома ВСК" Олега Витько, стратегия развития дистанционных сервисов дала возможность максимально оперативно внедрять гибкие условия страхования в 2020 году и позволила предложить клиентам новые продукты "Индивидуальная защита" и "Реабилитация после COVID-19", отвечая на вызовы пандемии.

"Это способствовало росту клиентской базы и пролонгации действующих договоров. Как результат, мы увеличили сбор премий по ДМС на 27,5%", - отметил он.

Согласно данным ЦБ РФ, объем страховых премий российского рынка ДМС в 2020 г. показал отрицательную динамику - минус 2%, в денежном выражении зафиксировано снижение до 177 млрд руб. с 181 млрд руб. в 2019 г. Более 10% участников рынка ДМС покинули его. На конец 2019 года услуги предоставляла 121 компания, а к концу декабря 2020 года осталось только 104 страховщика.