Платежи в адрес государства через Систему быстрых платежей могут запустить в 2022 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сервис платежей физлиц в пользу государства (С2G-операции) через Систему быстрых платежей (СБП) может быть запущен в 2022 году, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

"Большой проект, который мы делаем с Казначейством, и в 2022 году мы должны уже провести первые операции с участием пилотных банков - это прием платежей в бюджетную сферу с использованием Системы быстрых платежей", - сказала она.

Скоробогатова добавила, что новый сервис повысит скорость зачисления, а также позволит улучшить качество мониторинга средств.

Ранее Скоробогатова сообщала, что за два года с момента запуска СБП совершили 142 млн переводов на общую сумму более 1 трлн рублей.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.