Российский ТЭК пережил 2020 год без значимых сокращений кадров

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) пережил 2020 год без значимых сокращений рабочих мест, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В отрасли не было значимого сокращения рабочих мест", - сказал он, отметив, что в прошлом году из отрасли уволились менее 3 тыс. человек. Число трудоустроенных в прошлом году было больше, добавил министр.

Шульгинов напомнил, что в прошлом году несмотря на то, что несколько месяцев в стране действовали ограничения на фоне распространения коронавируса, энергетики продолжали заниматься строительством объектов энергетики, ремонтами, модернизацией, присоединением потребителей, в том числе и новых больниц.

"Они занимались присоединением потребителей, в первую очередь медицинских учреждений, которые в рекордно короткие сроки были построены", - сказал глава Минэнерго.