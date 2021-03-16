Путин 17 марта по видеосвязи примет участие в запуске золоторудного комбината в Киргизии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи примет участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на киргизском месторождении Джеруй. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что на среду у Путина запланирован "весьма важный телемост" в рамках договоренностей лидеров России и Киргизии, которые были достигнуты во время недавнего визита президента Садыра Жапарова в Россию.

"Жапаров вместе с нашим президентом откроют Таласский золоторудный комбинат", - сказал представитель Кремля.

По данным киргизской стороны, мощность золотоизвлекательной фабрики в Таласской области составляет 1,3 млн тонн руды в год. "Вся добытая руда будет перерабатываться на данной фабрике с последующим аффинажем на территории Кыргызской Республики", - отмечает пресс-служба президента Киргизии. При этом она подчеркивает, что "преимущественным правом приобретения золотых слитков будет обладать Национальный банк Кыргызской Республики". Лицензией на разработку месторождения Джеруй обладает российская компания "Алтын Альянс".