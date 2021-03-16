Минэнерго в апреле внесет генсхемы развития нефтяной и газовой отраслей России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минэнерго России в апреле 2021 года представит правительству проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей, сказал министр энергетики Николай Шульгинов, выступая в Совете Федерации.

"Программы генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей готовятся. Мы, к сожалению, перенесли сроки, в январе - феврале не вышли на защиту, но сейчас стоит срок апрель, должны доработать", - сказал он.

Шульгинов также сообщил, отвечая на вопрос одного из участников круглого стола, что Минэнерго работает над поручением президента РФ Владимира Путина доработать стимулирование добычи сверхвязкой нефти.

"Мы недавно получили поручение президента [РФ Владимира Путина], нужно рассмотреть обращение [главы "Лукойла"] Вагита Алекперова по этим льготам. Поэтому такое поручение есть, и мы будем над ним работать, никуда не денемся", - сказал он.

Осенью 2020 года Минфин лишил нефтяников льгот при разработке таких запасов, после чего "Лукойл" и "Татнефть" заявили, что их освоение стало убыточным. Позднее Минфин и Минэнерго договорились, что для сверхвязкой нефти будет создана отдельная группа в НДД с 2024 года.