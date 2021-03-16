Россия переориентировала экспорт угля на восточное направление

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия в 2020 году сократила экспорт угля в направлении стран Атлантики, но нарастила поставки странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В целом экспорт снизился с 221 млн т до 208 млн т. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Объем добычи (в 2020 г. - прим. ТАСС) упал на 9% и составил 402 млн т. Экспорт в целом снизился с 221 млн т до 208 млн т. Причем он снизился в направлении атлантических стран (в западном направлении - прим. ТАСС), которые заявили о декаборнизации, отказе от угольных станций, и снижении потребления угля. Но в то же время вырос (объем поставок - прим. ТАСС) в страны АТР (в восточном направлении, - прим. ТАСС) примерно на 10%", - сказал он.

На фоне роста поставок угля в страны АТР российские угольные компании столкнулись с ограничением пропускной способности БАМа и Транссиба, добавил Шульгинов. По его словам, правительством принято решение по жесткому графику развития Восточного полигона, его железнодорожной и энергетической инфраструктуры. К примеру, поставлена задача к 2024 году увеличить на 24% вывоз угля из Кузбасса. "Эти поставки - преференциальны", - добавил Шульгинов.

Тема потребления угля остается "острой", добавил министр. "Вы заметили, что при похолодании вся Европа и страны АТР с удовольствием потребляли большое количество угля", - отметил он. По оценке Шульгинова, в 2021 году добыча угля в России будет на уровне немного выше 2020 года или сохранится в том же объеме.