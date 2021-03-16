Минпромторг предлагает штрафы за отсутствие сортировки на мусоросжигающих заводах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минпромторг предлагает ввести оборотные штрафы за отсутствие глубокой сортировки на мусоросжигающих заводах, генерирующих тепловую энергию, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

"Мы будем настаивать на том, что если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках. Они должны в обязательном порядке обеспечить сортировку: это будет обязательное требование, что мусор должен попадать на такие заводы, пройдя глубокую сортировку с извлечением максимального количества полезных фракций", - сказал он журналистам.

Замглавы Минпромторга отметил, что власти сейчас обсуждают различные варианты поддержки строительства мусоросжигающих заводов. "Вопрос, чтобы не было нагрузки на тарифы, прежде всего для населения. Поэтому с точки зрения строительства будут различные механизмы: субсидирование процентных ставок, "зеленые" облигации, где-то помощь государства должна быть. Этот вопрос еще на стадии обсуждения", - отметил он, подчеркнув, что во всех странах экологические реформы проходят с участием государства.

Евтухов также назвал возможным использование средств платежей, собираемых по модели расширенной ответственности производителей (РОП), с 2026-2027 гг. на операционную деятельность заводов.

От финансирования мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию, за счет договоров о предоставлении мощности решено отказаться, сказал он.

Ранее сообщалось, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.