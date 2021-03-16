НБКИ отмечает снижение в феврале уровня одобрения банками кредитных заявок до 34,9%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уровень одобрения кредитных заявок российскими банками в феврале 2021 года составил 34,9%, что на 0,4 процентного пункта (п.п.) меньше, чем январе, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По отдельным видам кредитов также наблюдается снижение доли одобренных заявок. Так, в потребкредитах доля одобренных заявок в феврале опустилась по сравнению с январем на 0,5 п.п., до 32,4%, в автокредитах - на 3,7 п.п., до 39,5%, в ипотеке - на 1,3 п.п., до 63,8%.

При этом качество заемщиков в феврале также ухудшилось. Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) граждан, подавших заявку на кредит, понизилось на 3 балла, до 607 баллов (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов). В НБКИ поясняют, что снижение этого показателя можно объяснить поведением заемщиков хорошего и отличного кредитного качества (с рейтингом от 700 до 850 баллов).

"Их потребность в заемных средствах относительно невелика, и они, как наиболее финансово грамотные, очень чувствительны к условиям кредитования, прежде всего - к ставкам. На фоне снижения процентных ставок они идут за кредитами. При отсутствии такой динамики - предпочитают ориентироваться на снижение долговой нагрузки", - комментирует директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Говоря о причинах спада одобрения заявок по ипотеке, в бюро отмечают, что это является следствием реализации программы ипотеки по льготной ставке 6,5%. Также на снижение уровня одобрения могло повлиять развитие онлайн-каналов продаж, то есть упрощение процедуры подачи заявки на ипотеку. "В последние месяцы на ипотечные кредиты стали претендовать заемщики не очень высокого кредитного качества со сравнительно низким значением персонального кредитного рейтинга. <…> Между тем банки сохраняют низкий аппетит к риску и не склонны одобрять заявки граждан с низким ПКР, что, в свою очередь, снижает и общий уровень одобрения ипотеки", - поясняют в бюро.

При этом рост цен на жилье вряд ли играет такую существенную роль, как , например, в 2007-2008 годах, когда с ростом цен увеличивался ажиотажный спрос. Сейчас рост стоимости квадратного метра больше охлаждает рынок, полагают в НБКИ.