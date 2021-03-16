Акции нефтяных компаний снижаются на Мосбирже на фоне падения цен на нефть

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ценные бумаги нефтяных компаний снижаются в ходе торгов на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов на 13:06 мск.

В частности, привилегированные акции "Татнефти" подешевели на 3,04% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте достигая 516,4 руб. за штуку. Кроме того, акции "Роснефти" теряют 2,97% и торгуются по 559,3 руб. за шт., а "Лукойла" снижаются на 2,45%, до 6,314 тыс. руб. за бумагу.

Котировки нефтяных компаний снижаются на фоне падения цен на нефть. По данным на 13:13 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года теряет 1,7%, снизившись до $67,73 за баррель. Фьючерсы нефти WTI снижаются в цене на 1,54% и торгуются по $64,43 за баррель.