Госдума приняла закон о создании единого реестра турагентов с 2022 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о создании в России единого федерального реестра турагентов с 1 января 2022 года.

Согласно документу, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов, включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров, также он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом. В свою очередь турагенты будут заносить в реестр информацию о своих субагентах. За невнесение или внесение недостоверных сведений в реестр будет грозить административная ответственность.

Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров (юрлица и индивидуальные предприниматели), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В это время туроператоры будут обязаны внести сведения о таких лицах в единый федеральный реестр турагентов. После истечения этого срока турагенты, не включенные в реестр, не смогут вести свою деятельность, в противном случае им будет грозить административная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ростуризм также сможет исключать турагентов или субагентов из реестра, при этом устанавливается, что такое исключение или прекращение полномочий турагента по реализации турпродукта "не освобождает туроператора от обязанности" обеспечить оказание уже купленных туристами услуг. В исходной редакции создать реестр предполагалось уже с января 2021 года, поправкой ко второму чтению срок был отложен до 1 января 2022 года.