Госдума ввела штрафы до 200 тыс. рублей за продажу гаджетов без российских приложений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах до 200 тыс. рублей за нарушение закона об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится поправка, касающаяся реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Теперь их продажа с нарушением установленного законодательством требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в РФ или других странах Евразийского экономического союза, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года. В начале декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому еще на три месяца откладывается срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского ПО.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

Как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минцифры РФ, корпорация Apple уже согласовала с министерством установку приложений от российских разработчиков на устройство при его первой настройке.