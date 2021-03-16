Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании продлила сроки приостановки авиасообщения с этой страной еще на месяц, до 16 апреля включительно. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщили в штабе.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года из-за распространения в стране нового штамма коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в интервью ТАСС, что Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года, когда после праздников из стран Европы россияне возвращались, заразившись коронавирусом.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15 февраля - с Арменией и Азербайджаном.