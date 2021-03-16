Город Санья на Хайнане создал первые фонды для аттестованных зарубежных партнеров

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Город Санья на китайском острове Хайнань впервые принял документы о регистрации двух финансовых организаций для аттестованных иностранных партнеров (QFLP) - зарубежных компаний, имеющих право инвестировать через юаневые фонды в китайский частный бизнес с целью продвижения инновационных проектов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, обе дочерние структуры образованы по отдельности двумя китайскими финансовыми институтами, специализирующимися на высокотехнологичных и наукоемких проектах, - инвестиционными банками Zhenfund и MSA Capital. Они зарегистрировали свои подразделения на территории центрального делового района Санья и одновременно направили проектную документацию в Китайскую ассоциацию управления активами (AMAC). "Мы ожидаем, что в Санья вскоре обоснуется много ведущих инвестиционных фондов", - уточнил представитель администрации делового центра.

Как он объяснил, в последние годы Хайнань предпринял ряд мер, цель которых - максимально облегчить процедуры оформления коммерческой деятельности для иностранных компаний, снизить ограничения и устранить дискриминирующие факторы, расширить перечень сфер, доступных зарубежному капиталу. "Кроме того, власти прилагают максимальные усилия при осуществлении политики по созданию новых льгот для инвесторов", - добавил чиновник.

Ожидается, что в ближайшее время в Санья появится множество фондов, специализирующихся на проектах с участием аттестованных иностранных партнеров. Таким образом, как отмечают обозреватели "Хайнань жибао", провинция делает еще один важный шаг по формированию регионального кластера, способного упростить и повысить эффективность перемещения потоков транснационального капитала.

1 июня прошлого года администрация Хайнаня опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Согласно новой стратегии, к 2025 году на острове будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Одна из главных задач - создать на территории самой южной провинции КНР важный международный финансовый центр.