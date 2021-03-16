Volkswagen надеется к 2025 году стать лидером мирового рынка электромобилей

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen намерен занять лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей до 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте.

Отмечается, что в 2020 году автоконцерн более чем в три раза увеличил продажи электромобилей. На текущий год запланирована поставка 1 млн подобных транспортных средств. В ближайшие пять лет, указывается в пресс-релизе, Volkswagen намерен инвестировать порядка €46 млрд в создание транспорта с электрическими и гибридными двигателями. К 2030 году компания планирует увеличить долю полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж на территории Европы до 60%.

"Электрификация и цифровизация меняют автомобиль быстрее и радикальнее, чем когда-либо прежде. Объединив сильные стороны наших брендов, мы таким образом сможем еще быстрее масштабировать наши будущие технологии", - отметил глава германского автогиганта Герберт Дисс.

Как подчеркивается в пресс-релизе компании, в 2021 год она ожидает значительное восстановление бизнеса после трудностей, спровоцированных пандемией коронавируса. В последующие годы автоконцерн рассчитывает на дальнейшее повышение рентабельности.

В понедельник Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году создать в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что в год предприятия будут выпускать аккумуляторы совокупной емкостью 240 ГВтч. Первые два завода будут работать в городе Шеллефтео (Швеция) и в Зальцгиттере (Германия) с использованием возобновляемых источников энергии. Производство на предприятии в Швеции должно начаться в 2023 году, а в Германии - в 2025 году.

В ноябре в Volkswagen заявили, что планируют выделить около €73 млрд на развитие цифровых технологий, а также разработку электрических и гибридных автомобилей в течение следующих пяти лет. В течение десяти лет компания намерена выпустить около 70 моделей электромобилей, причем порядка 20 из них уже находятся на стадии производства.