Госдума одобрила во II чтении уточнение порядка банковского сопровождения гособоронзаказа

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий требования к банковскому сопровождению и госконтролю госконтрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и госкорпорации "Росатом" в части их специфической деятельности. Документ инициирован правительством.

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки РФ, органами федеральной службы безопасности и госкорпорацией "Росатом". Так, согласно нормам закона об оборонном заказе, эти лица освобождены от обязанности осуществлять расчеты по госконтракту только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке и, следовательно, на них не распространяется банковское сопровождение.

При этом действующее законодательство не устанавливает для органов внешней разведки РФ, органов федеральной службы безопасности и Росатома режим расчетов с казначейским сопровождением по гособоронзаказу. В то же время, согласно другим нормам закона, на них распространяется банковское сопровождение, поскольку не осуществляется казначейское сопровождение. Наряду с этим принятие законопроекта предотвратит расширение круга лиц, допущенных к ознакомлению с информацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения, говорится в пояснительной записке.