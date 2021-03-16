Роскомнадзор сообщил о возможности блокировки Twitter через месяц

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, - сказал собеседник ТАСС. - Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".