Акции "Норникеля" на Мосбирже упали на 5%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость акций "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 4,2% и в моменте достигала 23 106 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:33 мск.

К 14:56 мск котировки компании ускорили снижение до 5% и торговались по 22 910 рублей за штуку.

Котировки падают на фоне новостей о снижении производственной программы компании относительно плана в 2021 году, которое составит 35 тыс. тонн никеля и 65 тыс. тонн меди. "Норникель" снизил прогноз производства в связи с аварией на Норильской обогатительной фабрике (входит в "Норникель").

Об аварии

20 февраля 2021 года на Норильской обогатительной фабрике в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, а также назвал грубое нарушение техники безопасности причиной аварии на фабрике.

Позднее, 24 февраля, "Норникель" из-за подтопления временно частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский".