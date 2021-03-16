"Норникель" намерен за 3-4 месяца восстановить добычу на подтопленных рудниках

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Норникель" планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в течение 3-4 месяцев, говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" планирует полностью восстановить добычу на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в течение 3-4 месяцев. Норильский дивизион компании представил план, в соответствии с которым, по базовому сценарию ожидается, что рудник "Октябрьский" (объем добычи - 5,0 млн тонн руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля - мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца", - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что рисков потери запасов рудников и сокращения срока их службы нет, горное оборудование не пострадало, но процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек.

"В настоящий момент менеджмент Норильского дивизиона работает исходя из базового сценария. При этом, в силу указанных обстоятельств, не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана", - подчеркивает "Норникель".

Накануне компания начала реализацию второго этапа остановки водопритока на рудниках. Всего за два этапа в горные выработки планируется заложить около 30 тыс. тонн бетонной смеси.

Ситуация на фабрике в Норильске и прогноз производства

Кроме того, "Норникель" намерен к 15 апреля восстановить работоспособность цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) после произошедшей аварии. Решение о сроке запуска работы этой цепочки будет приниматься по результатам проверки Ростехнадзора и проведения внутреннего аудита.

Медистая цепочка (мощность около 4 млн тонн руды в год) после остановки на обследование и выполнение ремонтов возобновила работу 15 марта, отмечает компания.

"Норникель" в связи с произошедшими авариями на рудниках и фабрике в Норильске снизил прогноз производства никеля в 2021 году на 35 тыс. тонн, меди - на 65 тыс. тонн, металлов платиновой группы - на 22 тонны.

Предварительными причинами аварии на НОФ "Норникель" называет грубое нарушение техники безопасности, несоблюдение разработанных мероприятий по безопасности при проведении ремонтных работ, продолжение эксплуатации аварийного корпуса среднего дробления, а также допуск перемещения ремонтного персонала к месту производства работ через опасную зону.

Об авариях

12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. 24 февраля компания сообщила о частичной приостановке деятельности на этом руднике и на руднике "Таймырский", на который вода стала поступать через связанные выработки.

Для остановки дальнейшего поступления воды было начато возведение перемычки, после завершения которой планировалось приступить к осушению подтоплений.

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.