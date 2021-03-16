Россия освободила от экспортных пошлин товары, полученные в результате переработки в ЕАЭС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ освободило от экспортных таможенных пошлин товары, полученные в результате переработки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении правительства.

"Установить, что в отношении товаров, полученных в результате операцийй по переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза и помещенных под процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются", - говорится в тексте постановления.

Соответствующее постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.