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Россия освободила от экспортных пошлин товары, полученные в результате переработки в ЕАЭС

Соответствующее постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ освободило от экспортных таможенных пошлин товары, полученные в результате переработки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении правительства.

"Установить, что в отношении товаров, полученных в результате операцийй по переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза и помещенных под процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются", - говорится в тексте постановления.

Соответствующее постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

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