Цыбульский: порт в Индиге не будет конкурентом Архангельску

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порт в Индиге (Ненецкий автономный округ, НАО), начало строительства которого намечено на 2023 год, не будет составлять конкуренцию архангельскому порту из-за разной номенклатуры грузов. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Александр Цыбульский на II Международном форуме-выставке "Чистая страна" во вторник.

"Что касается конкуренции с мурманским портом и портом, который будет строиться в НАО, то здесь конкуренции как таковой нет, потому что архангельской порт больше используется под снабжение уже существующих проектов и под крупные арктические стройки, потому что он логистически находится выгодней, и эта перевалка традиционно шла через архангельский порт. <…> Что касается порта в НАО, то пока он планируется монопрофильным, только под метаноловое производство", - сказал Цыбульский.

По словам Цыбульского, который в 2017-2020 годах возглавлял Ненецкий АО, далее использование порта в Индиге возможно также под перевалку угля. Между тем, через Архангельск, как отметил губернатор, необходимо наращивать перевалку пиломатериалов. "Плюс мы будем стремиться к тому, чтобы как можно больше продукции деревопереработки шло через наш порт. Сейчас часть из них уходит в Питер", - пояснил он.

Он добавил, что порт в Архангельске, в том числе строительство глубоководного района, рассматривается как точка экономического роста. "Вопрос глубоководного порта в Архангельске стоит на повестке дня, это серьезная точка экономического роста, которая у нас во всех стратегиях рассматривается в качестве ключевой. Сегодня мы видим серьезную тенденцию к увеличению перевалки грузов. В целом мы видим, что в ближайшие 5-10 лет это будет возрастание в 2-3 раза, то, что подтверждено грузовой базой с учетом строек, которые начинаются [в Арктике] ", - сказал Цыбульский.