Правительство выделит 6,3 млрд рублей на развитие корпорации "Туризм.РФ"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство России выделяет 6,3 млрд рублей на развитие корпорации "Туризм.РФ". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Направить бюджетные ассигнования в размере 6,3 млрд рублей Минстрою России для предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу "Корпорация Туризм.РФ" в целях осуществления взноса в уставный капитал указанного АО", - отмечается в документе.

Корпорация по туризму - государственная структура, созданная по решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Ее главная задача - развитие внутреннего туризма в России. Организация совместно с субъектами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.