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Азербайджан в феврале выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

В республике добывали 593 тыс. баррелей нефти в сутки

БАКУ, 16 марта. /ТАСС/. Азербайджан в феврале 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго страны.

"Добывая в феврале 593 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", - говорится в сообщении.

В соответствии с хартией сотрудничества Азербайджан в январе и феврале 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тыс. баррелей, сохранив ее в объеме 595 тыс. баррелей в сутки.

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Азербайджан
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