Глава ТМК Игорь Корытько назначен гендиректором группы ЧТПЗ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Действующий глава Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько назначен генеральным директором группы ЧТПЗ вместо Бориса Коваленкова, говорится в материалах ЧТПЗ.

"Избрать на должность генерального директора общества [ЧТПЗ] Корытько Игоря Валерьевича на срок с 17.03.2021 по 16.03.2024", - сказано в решении совета директоров ЧТПЗ.

Корытько также получил согласие на совмещение должностей генерального директора ТМК и ЧТПЗ.

Ранее Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского объявила о приобретении 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.

О компаниях

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.