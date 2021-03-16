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Чистая прибыль "Энел России" по МСФО выросла в четыре раза

Выручка сократилась на 33,1%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Энел России" (входит в итальянскую Enel) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2020 года в годовом выражении в четыре раза и достигла 3,62 млрд рублей, следует из отчета компании.

При этом выручка за отчетный период сократилась на 33,1%, до 44,04 млрд рублей. В пресс-релизе "Энел России" уточняется, что снижение показателя произошло за счет низких продаж электроэнергии на фоне падения спроса из-за коронавирусной инфекции, а также продажи Рефтинской ГРЭС.

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Россия
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