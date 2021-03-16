Корректировка демпфера на дизель может произойти только в 2022 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Корректировка демпфирующего механизма для бензина состоится с 1 мая этого года, а для дизельного топлива только в 2022 году. Такое решение озвучило правительство нефтяникам на встрече в понедельник, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Демпфирующий механизм был скорректирован, чтобы предотвратить рост цен на оптовом и розничном рынке, а также для того, чтобы повысить низкую маржинальность в опте и рознице.

Механизм был скорректирован за счет изменения формулы. В частности, базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизится с 56,3 до 53,6 тыс. рублей за тонну.

Обсуждается также корректировка базовых цен на 2022 год. Рассматривается рост либо на 3%, либо на уровень фактического роста розничных цен.

О корректировке демпфера

10 марта правительство приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС не выше годовой инфляции. Таким образом формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее. В частности, со стороны вертикально интегрированных компаний на необходимость такого решения указывал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, а со стороны независимых АЗС - президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Эксперты ранее говорили ТАСС, что розничный, оптовый и мелкооптовый рынки находятся на грани рентабельности в текущих налоговых условиях.