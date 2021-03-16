Власти Татарстана готовы оказать содействие при тестировании беспилотных авто

КАЗАНЬ, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Более 13 тысяч поездок с пассажирами совершили беспилотные такси "Яндекса" за время испытаний в Иннополисе. Власти Татарстана готовы оказать содействие компаниям при испытаниях беспилотных автомобилей уже без страхующего водителя, сообщил ТАСС вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

Как сообщалось, правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Их тестирование на дорогах общего пользования начнется уже в 2021 году.

"Иннополис готов оказать содействие в тестировании на своей территории беспилотных автомобилей - уже без страхующего водителя. В Иннополисе с августа 2018 года тестируются беспилотные такси "Яндекса" - с инженером-испытателем на переднем пассажирском сиденье. За 2,5 года они совершили более 13 тысяч поездок с пассажирами, все эти поездки прошли без инцидентов", - сказал он.

По словам вице-премьера, опыт Иннополиса показывает, как быстро новые технологии входят в повседневную жизнь горожан и становятся ее привычной частью. Так, большой популярностью среди жителей Иннополиса пользуются и роботы-доставщики еды от "Яндекса". Они работают в Иннополисе с осени 2020 года и за это время осуществили более тысячи доставок.