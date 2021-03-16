В Госдуму внесли законопроект о госпошлине за включение в реестр производителей пива

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов внес в нижнюю палату парламента законопроект о введении госпошлины за включение в реестр производителей пива и пивных напитков. Документ разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроектом предусматривается установление государственной пошлины за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в размере 10 тыс. рублей, за внесение изменений в этот реестр - 5 тыс. рублей.

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект, при этом высказав некоторые замечания. Они касаются сроков вступления закона в силу, которые не соотносятся ни с базовым законопроектом о введении реестра производителей пива, ни с требованиями Налогового кодекса РФ.

Срок вступления закона в силу определяется с 1 февраля 2022 года, он не соотносится со сроками, предусмотренными законопроектом о введении реестра производителей пива и пивных напитков, в связи с которым разработан законопроект, указывают в кабмине. Основной законопроект, по замыслу автора, в случае принятия должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года. Кроме того, требования Налогового кодекса предусматривают, что акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за исключением некоторых случаев, отмечается в заключении правительства.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве кабмина.