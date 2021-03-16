{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России доля предприятий McDonald’s, принимающих доставку заказов, выросла до 90%

Как сообщили в компании, помимо доставки гости стали чаще брать еду навынос

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Доля предприятий McDonald’s в России, принимающих доставку заказов, за время пандемии коронавируса выросла с 70 до 90%. Об этом говорится в сообщении компании.

"Всего за время пандемии почти 90% предприятий McDonald’s стали принимать заказы в доставку (до этого - около 70%)", - отмечается в сообщении.

В компании указали, что с начала пандемии, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года, число заказов на дом выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в мае 2020 года зафиксировали максимальный месячный прирост - в 4,1 раз.

Как сообщили в McDonald’s, помимо доставки гости стали чаще брать еду навынос. Так, число заказов через сервис "МакАвто" увеличилось на 31%. В пиковые периоды рост достигал 53%, в некоторых предприятиях на "МакАвто" обслуживалось более 200 машин в час.

О компании

McDonald’s в России насчитывает более 780 предприятий в 60 субъектах РФ. Около 99% продукции для сети ресторанов производится в России - поставками занимаются 160 местных поставщиков. В день рестораны сети посещают около 1,8 млн человек (за 30 лет рестораны посетили более 6,25 млрд гостей).

Теги
Россия
Число туроператоров и отелей в программе туристического кешбэка выросло на 40%
Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь на 18 марта, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня
Читать полностью