В России доля предприятий McDonald’s, принимающих доставку заказов, выросла до 90%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Доля предприятий McDonald’s в России, принимающих доставку заказов, за время пандемии коронавируса выросла с 70 до 90%. Об этом говорится в сообщении компании.

"Всего за время пандемии почти 90% предприятий McDonald’s стали принимать заказы в доставку (до этого - около 70%)", - отмечается в сообщении.

В компании указали, что с начала пандемии, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года, число заказов на дом выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в мае 2020 года зафиксировали максимальный месячный прирост - в 4,1 раз.

Как сообщили в McDonald’s, помимо доставки гости стали чаще брать еду навынос. Так, число заказов через сервис "МакАвто" увеличилось на 31%. В пиковые периоды рост достигал 53%, в некоторых предприятиях на "МакАвто" обслуживалось более 200 машин в час.

О компании

McDonald’s в России насчитывает более 780 предприятий в 60 субъектах РФ. Около 99% продукции для сети ресторанов производится в России - поставками занимаются 160 местных поставщиков. В день рестораны сети посещают около 1,8 млн человек (за 30 лет рестораны посетили более 6,25 млрд гостей).