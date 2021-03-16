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Голикова объяснила высокую безработицу среди молодежи

По словам вице-премьера, она связана с требованиями к рынку труда

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 34% безработных в России - молодые люди до 29 лет, в том числе с высшим образованием. Высокая безработица в этой категории связана с тем, что рынок труда не отвечает требованиям поколения, заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет, и это молодые люди, которые в том числе имеют высшее образование и которые занимаются поиском работы, но рынок труда сегодня так устроен, что пока он не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди - так называемое поколение Z, которое родилось после 2000 года", - сказала она в ходе встречи в формате открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в РФ в настоящее время составляет 2,1 млн человек. В феврале этот показатель находился на уровне 2,4 млн.

По данным Росстата, в январе 2021 года 4,3 млн человек числились как безработные (по методологии расчета Международной организации труда).

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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