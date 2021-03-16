"Газпром" и Shell заключили соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ПАО "Газпром" и концерн Shell 16 марта заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Подписанный документ расширяет взаимодействие компаний, в том числе и в вопросах цифровизации и сокращения выбросов парниковых газов, говорится в сообщении "Газпрома".

"Особое внимание, в частности, будет уделяться таким направлениям, как изучение энергетических рынков, реализация проектов по всей цепочке создания стоимости, сотрудничество в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов", - отметил холдинг.

Церемония подписания соглашения прошла в режиме видео-конференц-связи в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главного исполнительного директора Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена.

"Газпром" также сообщил, что Миллер и ван Берден обсудили текущие достижения сотрудничества компаний. В частности, речь шла о проекте "Сахалин - 2". По итогам прошлого года в рамках проекта был произведен и отгружен покупателям рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) - более 11,6 млн т.

Отдельное внимание было уделено вопросу декарбонизации европейской энергетики. Отмечено, что благодаря экологическим свойствам природный газ может сыграть значительную роль в достижении климатических целей Европы, добавляется в сообщении холдинга.

О проекте

"Газпром" и Shell совместно участвуют в проекте "Сахалин - 2", в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта "Сахалин - 2" является компания "Сахалин Энерджи" ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%).