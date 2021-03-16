Российский венчурный форум соберет в Казани более 3 тыс. участников из России и зарубежья

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек, в том числе около 200 инвесторов из России и других стран, соберется на площадке XV Российского венчурного форума, который пройдет в Казани 7-8 апреля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента Татарстана.

"Участниками XV Российского венчурного форума станут 3 тыс. человек (из России, Великобритании, США и Китая) <...> Юбилейный XV Российский венчурный форум пройдет 7-8 апреля 2021 года на площадке выставочного центра "Казань Экспо". В этом году форум пройдет в гибридном формате (офлайн и онлайн) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Организаторами форума подготовлена насыщенная двухкомпонентная программа, состоящая из отраслевой конференции и StartupExpo - выставки проектов технологических команд", - говорится в сообщении.

В рамках деловой программы участники обсудят аналитику рынка венчурного капитала, государственное регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую трансформацию финансов, другие актуальные для индустрии темы. На полях StartupExpo пройдет отбор проектов, приоритетом для которых станет привлечение инвестиций и выведение своих технологий на рынок. Более 50 стартапов будут презентованы пулу инвесторов.

"По программе "Идея 1000" шесть проектов смогут рассчитывать на грант до 3 млн рублей. Еще 10 проектов будут отобраны в программу акселерации: они получат до 5 млн рублей финансирования", - сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Айнур Айдельдинов, слова которого приводит пресс-служба.

Партнерами фонда при проведении форума выступают ведущие российские и международные участники венчурного рынка. Регистрация участников и спикеров продлится до 8 апреля 2021 года включительно.