Матвиенко заявила, что рост зарплат учителей в регионах идет за счет увеличения нагрузки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рост заработных плат учителей в ряде российских регионов происходит лишь за счет увеличения нагрузки на них, "приходится работать на износ". Об этом она сказала во вторник в ходе открытого диалога с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященного обсуждению стратегических направлений развития системы образования.

"Мы обязаны стремиться к постоянному росту уровня жизни учителей. Наивно полагать, что мы сумеем привлечь в профессию талантливых, амбициозных специалистов, сохраняя сегодняшний уровень оплаты труда. Надо признать, что выполнение майского указа в части зарплаты учителей в ряде регионов идет за счет роста нагрузки. На стандартную учительскую ставку сейчас прожить трудно, приходится работать буквально на износ, что, безусловно, не ведет к росту качества образования", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Совфед в 2020 году принял обращение к правительству об утверждении единых требований к оплате труда педагогов. "Очень надеемся здесь на вашу поддержку", - подчеркнула Матвиенко, обращаясь к Голиковой.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами кабинета министров распорядился проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников в стране и доложить о результатах до 20 апреля 2021 года. Кабмину также нужно скорректировать ключевые показатели эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения целевых показателей оплаты труда работников, установленных майскими указами 2012 года.