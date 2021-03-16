Производство мяса в России в январе - феврале выросло на 3%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в январе - феврале 2021 года в России вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 468 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы за отчетный период снизился на 7,6% и составил 721 тыс. тонн. Производство мясных полуфабрикатов выросло на 10%, до 665 тыс. тонн, колбасных изделий - на 4,6%, до 359 тыс. тонн, производство мясных консервов осталось на прежнем уровне - 81,6 млн условных банок.

Как сообщили в Росстате, производство переработанной и консервированной рыбы за два месяца 2021 года снизилось на 15,6% и составило 604 тыс. тонн, производство консервированного картофеля за этот период выросло на 13,3%, до 62,2 тыс. тонн, производство соков из фруктов и овощей увеличилось на 32%, до 182 млн условных банок.

Подсолнечное масло и маргарин

Объем производства подсолнечного масла и его нерафинированных фракций в январе - феврале снизился на 7,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1 млн тонн.

Производство маргарина за отчетный период снизилось на 11,7%, до 64,2 тыс. тонн. В то же время производство молока, кроме сырого, выросло на 2,7% и составило 917 тыс. тонн, а производство сливочного масла снизилось на 1,1%, до 42 тыс. тонн, производство сыра - на 2,8%, до 84,2 тыс. тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки уменьшилось на 11,6%, до 1,2 млн тонн, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения - на 6,2%, до 835 тыс. тонн, а производство кондитерских изделий выросло на 0,5%, до 579 тыс. тонн.

Производство пива

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - феврале 2021 года выросло на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 103 млн дал.

Производство сигарет за этот период выросло на 1,7% и составило 35,2 млрд штук.

В Росстате также сообщили, что объем производства питьевой воды в январе - феврале 2021 года в РФ сократилось на 1% и составил 2,1 млрд полулитров.