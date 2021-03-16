Промпроизводство в России в феврале снизилось на 3,7%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Промышленное производство в РФ в феврале 2021 года сократилось на 3,7% в годовом выражении после 1,9% в январе (улучшенная оценка с 2,5%), следует из данных Росстата. По сравнению с январем снижение составило 1,4%,

За январь - февраль промпроизводство упало на 2,8% в годовом выражении.

В феврале, по данным Росстата, производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 8,9% в годовом выражении и на 7% в месячном. Выпуск в обрабатывающей промышленности упал на 2,4% в годовом выражении и вырос на 4,8% по сравнению с январем. Кроме того, производство в тепло- и газоснабжении выросло на 7,4% в годовом выражении и сократилось на 7,4% к предыдущему месяцу, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 7,7%, по сравнению с январем показатель снизился на 3,4%.

Климатический фактор

Как указывают в Росстате, на итоги промышленного производства в том числе повлияли климатический и календарный факторы (февраль 2020 года на один календарный день больше февраля 2021 года). Кроме того, среднемесячная температура воздуха в России в феврале оказалась ниже нормы впервые с 2012 года. "Самое значительное снижение температуры по сравнению со средним значением было зафиксировано в Сибири и северных регионах страны. Это привело к росту энерго- и теплопотребления, что сказалось на итогах месяца - производство пара и горячей воды выросло на 17,0% по сравнению с февралем 2020 года, генерация электроэнергии выросла на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года", - отмечают в Росстате.

Кроме того, снижение промышленного производства объясняется высокой базой февраля прошлого года. Также, по оценке Росстата, на итоги промпроизводства оказывает влияние эпидемиологический фактор, снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции позволило рассчитывать на рост деловой и потребительской активности в феврале текущего года.

По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях выросло в феврале на 28,1% в годовом выражении, производство текстильных изделий - на 16,2%, одежды - на 3,8%, производство напитков выросло на 9,9%. Кроме того, в добыче угля отмечается рост на 11,4%, в добыче нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия - рост на 13,1%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 10,8%, производство мебели выросло на 12,8%.

При этом зафиксировано снижение производства в нефте- и газодобыче на 11,8%, производство готовых металлических изделий и конструкций, за исключением машин и оборудования сократилось на 10,1%, производство кокса и нефтепродуктов - на 9,4%, кожевенная промышленность показала снижение на 8,5%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 7%.