Эксперт оценил потенциал туризма в Арктике

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Промышленный туризм может стать драйвером развития экономики арктических регионов РФ, которым следует активнее использовать его потенциал. Такое мнение выразил журналистам во вторник доцент РАНХиГС, координатор экспертного совета экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"Чаще всего, когда регионы говорят о развитии арктического туризма, выдают желаемое за действительное. На самом деле, доля туризма в валовом региональном продукте региона составляет малую величину. Однако потенциал у арктического туризма существует. Это и образовательный, медицинский, экологический и другие. Среди прочих, огромный потенциал имеет и промышленный туризм. В качестве примера можно привести Якутию, где девять региональных предприятий готовы начать экскурсии на производстве, среди них - ювелирные компании, предприятия по производству национальной посуды и сувениров, национальный концерн "Сахабулт", - сказал Воротников.

В частности, по словам Воротникова, обширная программа ждет посетителей компании "Сахабулт". Во время посещения единственного завода в России, перерабатывающего оленьи шкуры, туристы узнают об особенностях изготовления традиционной одежды народов Якутии. "Участники экскурсии могут посмотреть процесс производства кожи из шкур северных животных, ознакомиться с процессом производства унтов (обувь из оленьей шерсти), меховых изделий и принять участие в мастер-классе по созданию сувениров из кожи и меха", - рассказал Воротников.

Компания производит высококачественное сырье, меховую зимнюю обувь, одежду, головные уборы и другие изделия из промысловой пушнины, охотничье снаряжение, эксклюзивную сувенирную продукцию. В ассортименте продукции "Сахабулта" - более 2 тыс. изделий. "Сахабулт" является самым крупным охотхозяйством в республике - владеет правом на природные биологические ресурсы на 21,5 млн га охотничьих угодий, работает с более чем двумя тысячами профессиональными охотниками-промысловиками.