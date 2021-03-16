ПМЭФ-2021 состоится в очном формате

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Форум состоится 2-5 июня в КВЦ "Экспофорум". Об этом говорится в сообщении фонда Росконгресс.

"Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах. Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - приводятся сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

В целях обеспечения безопасности участников должен быть организован контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров, отметили в фонде Росконгресс. Проработкой комплекса мер эпидемиологической безопасности для применения на площадке ПМЭФ будет заниматься рабочая группа оргкомитета во главе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Приоритетом для организаторов форума станет безопасность и организация комфортного доступа на площадку, отмечается в сообщении фонда.

"Хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не проводили такие крупные деловые события с учетом ограничений, обусловленных пандемией. Необходимо провести тщательную подготовку мероприятий, обеспечить безопасность и комфорт для всех участников форума", - отметил первый заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов, слова которого приводятся в сообщении фонда Росконгресс.

На полях ПМЭФ пройдут Российский форум малого и среднего предпринимательства, Молодежный форум, мероприятия по линии ШОС, БРИКС и АСЕАН, региональный консультативный совет B20, форум креативного бизнеса и форум "Лекарственная безопасность", а также мероприятия по арктической и африканской повестке и в двусторонних форматах.

О фонде

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента РФ.