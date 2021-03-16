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Сараево выразило заинтересованность в газопроводе "Турецкий поток"

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил надежду, что при помощи газопровода "будет осуществляться доставка газа в разные города" БиГ

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) заинтересована в газопроводе "Турецкий поток". Об этом заявил во вторник председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

"Мы заинтересованы в доведении "Турецкого потока" до Боснии и Герцеговины", - приводит слова Додика Анатолийское агентство.

Додик выразил надежду, что при помощи газопровода "будет осуществляться доставка газа в разные города" БиГ.

Президент Эрдоган при этом заявил, что с турецкой стороны для этого никаких препятствий нет.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Теги
Босния и ГерцеговинаТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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