{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Google снизит комиссию в магазине приложений для разработчиков до 15%

Ранее она составляла 30%

ТАСС, 16 марта. Корпорация Google планирует снизить с июля 2021 года комиссию для всех разработчиков приложений с 30% до 15%. Однако, как отмечается, пониженный процент будет распространяться только на первый заработанный за год $1 млн.

"Начиная с 1 июля 2021 года мы снижаем комиссию за обслуживание, которую получает Google Play, когда разработчик продает свои цифровые товары или услуги, до 15% на первый $1 млн дохода, который каждый разработчик получает ежегодно. Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью [Google] Play, увидят снижение комиссий на 50%", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге компании.

В ноябре 2020 года компания Apple предприняла аналогичный шаг, заявив о снижении комиссии на 15% для некрупных разработчиков приложений. Сумма удерживается с продаж в онлайн-магазине App Store.

Теги
США
Титов намерен обсудить с погранслужбой РФ вопрос регулирования вылова рыбы в Дагестане
По словам бизнес-омбудсмена, инициатор нового регулирования "не ссылается ни на какие нормативные требования, ни на какие законодательные изменения"
Читать полностью