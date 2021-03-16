МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) разместили бессрочные "зеленые" евробонды объемом 250 млн швейцарских франков с доходностью 3,125%, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим "зеленые" бессрочные бонды, деноминированные в швейцарских франках. "Размещение привлекло существенный интерес со стороны инвесторов, что позволило сузить ориентир доходности с первоначальных 3-3,25% до 3,125-3,25%. Финальная доходность выпуска составила 3,125%", - пояснил Соловьев.

Большая часть заявок пришлась на швейцарских инвесторов. Организаторами выступили Credit Suisse, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

В 2020 году РЖД выходили на международные рынки заимствований два раза. Так, в марте компания разместила "зеленые" евробонды на 250 млн швейцарских франков с погашением в 2026 году, в декабре - социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в 2028 году.